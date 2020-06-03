В Красноярском крае объявят ЧС из-за разлива топлива

Президент России Владимир Путин согласился с предложением МЧС ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае, где произошел разлив нефтепродуктов, пишет ТАСС.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин на соответствующее предложение главы МЧС Евгения Зиничева.

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

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