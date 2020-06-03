В США обнаружили первый случай коронавируса у собаки

В Нью-Йорке был выявлен первый в стране случай заражения собаки коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Службы инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза.

Инфекцию нашли у немецкой овчарки, которую хозяева привезли ветеринарам из-за симптомов респираторного заболевания. После получения первого теста на COVID-19, был проведен второй, однако он также оказался положительным.

Как было установлено, коронавирус ранее диагностирован у одного из хозяев питомца. В доме помимо овчарки находилась еще одна собака. Несмотря на то, что у другого животного не было симптомов коронавируса, тест на антитела оказался положительным.

В настоящее время заболевшая вирусом собака находится под наблюдением ветеринаров. Они ожидают ее полное выздоровление.

Ранее в США коронавирусная инфекция была найдена у тигра, льва и двух кошек.

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