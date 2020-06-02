Генконсульство РФ в Нью-Йорке попросило россиян быть бдительными из-за беспорядков

В Генконсульстве России в Нью-Йорке призвали россиян проявлять бдительность из-за продолжающихся в городе беспорядков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского диппредставительства в Нью-Йорке Алексея Топольского.

По его словам, россиянам нужно быть не только бдительными, но и «следовать рекомендациям местных властей».

Топольский также отметил, что в Генконсульство пока не приходила информация о пострадавших россиянах во время беспорядков в городе.

Ранее стало известно, что комендантский час продлен в Нью-Йорке до конца этой недели.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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