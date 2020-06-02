Собянин заявил о возобновлении работы около 80% предприятий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возобновлении работы предприятий и организаций в столице. Об этом сообщает ТАСС.

Градоначальник отметил, что в штатном режиме начали осуществлять свою деятельность около 80% организаций.

Он добавил, что столица «все больше и больше раскрывается».

«По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме», — заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по передвижению по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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