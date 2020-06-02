Экспертиза подтвердила причастность полицейских к смерти Джорджа Флойда

К смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе причастен не только бывший офицер Дерек Шовин, но и другие полицейские, заявил адвокат семьи погибшего Бен Крамп со ссылкой на результаты независимого вскрытия. Об этом сообщает CNN.

Вскрытие показало, что смерть наступила из-за удушья в результате давления на спину, отмечается в материале. Указано, что сотрудники полиции прижимали спину Флойда к земле коленями.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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