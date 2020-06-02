Минздрав опроверг нехватку средств защиты у медиков в регионах

Пресс-служба Минздрава сообщила во вторник, что недостатка в средствах индивидуальной защиты в российских регионах нет.

«В начале периода распространения коронавирусной инфекции мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты», — цитирует принадлежащий Григорию Березкину РБК слова замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.

Таким образом, он подтвердил взрывной спрос на СИЗы в начале пандемии, но подчеркнул, что с тех пор ситуация изменилась.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗов в регионах нет», — говорит чиновник.

Так, за последние 1,5 месяца объемы запасов средств защиты в субъектах РФ лишь возрастали. Например, число защитных костюмов увеличилось в 14,7 раза, масок — в 2,1 раза, а защитных очков — в 7,9 раза.