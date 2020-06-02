В Тверской области пропала школьница

В Тверской области правоохранители разыскивают 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Так, в городе Удомля девочка 2007 года рождения ушла из дома 1 июня в 15.00 мск. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

Отмечается, что пропавшая не взяла с собой телефон, ранее из дома она не уходила.

По факту случившегося организовано проведение доследственной проверки.

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