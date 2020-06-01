Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка под Красноярском

Полиция Красноярского края задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая пропала на юге региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлению местного жителя 1994 года рождения. По данным полиции, мужчина ране уже имел судимость.

На данный момент с мужчиной работают следователи. Он дает признательные показания. Устанавливается причина преступления.

По предварительным данным, девочка, которая находилась на детской площадке, прошла прогуляться со знакомым. Злоумышленник в ходе общения задушил подростка и сбросил тело несовершеннолетней в пожарный резервуар.

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