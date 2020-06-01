В Вашингтоне арестовали 88 протестующих

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 88 участников протестных акций в Вашингтоне, заявил начальник управления полиции американской столицы Питер Ньюшэм. Об этом сообщает ТАСС.

Более чем половине задержанных предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений, отметил Ньюшэм. Он добавил, что в ходе протестов пострадали семь сотрудников полиции.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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