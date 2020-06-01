Папа Римский назначил нового нунция в России
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Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.
Д'Аниелло появился на свет 5 января 1955 года в итальянском городе Аверса. В 23 года он был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году начал дипломатическую службу в Ватикане.
Известно, что долгое время он работал в Бразилии.
Прежний нунций архиепископ Челестино Мильоре в январе 2020 года был переведен во Францию.
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