Папа Римский назначил нового нунция в России

Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

Д'Аниелло появился на свет 5 января 1955 года в итальянском городе Аверса. В 23 года он был рукоположен в священники. После получения степени доктора канонического права в 1983 году начал дипломатическую службу в Ватикане.

Известно, что долгое время он работал в Бразилии.

Прежний нунций архиепископ Челестино Мильоре в январе 2020 года был переведен во Францию.

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