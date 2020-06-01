В Москве неизвестный под видом полицейского украл 130 тысяч рублей у автомобилиста

На севере Москвы неизвестный похитил у мужчины из автомобиля 130 тысяч рублей под видом полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина, заявивший, что злоумышленники похитили из его куртки 130 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, заявитель ехал на своей машине по улице 800-летия Москвы. В зеркало заднего вида он увидел автомобиль, который подал сигнал ему фарами. Мужчина остановился, думая, что в его машине неисправность.

«Из следовавшего за ним транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в машину и скрылись», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что вскоре после произошедшего потерпевший обнаружил пропажу 130 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в краже, ими оказались 26-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центе Москвы неизвестные с ножом украли у мужчины деньги

— Неизвестные похитили $1 тысячу у бизнесмена в отеле в Москве, угрожая пистолетом

— В Москве задержали двух мигрантов, вымогавших в лесу деньги у мужчины