В Салехарде в первый день лета выпал снег

В первый день лета в Салехарде выпал снег, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина.

Он уточнил, что снег быстро растаял, снежный покров не успел образоваться.

«Такое последние годы случается в начале лета», — добавил Кошкин.

При этом, по его словам, предстоящее лето в Салихарде ожидается теплее, чем обычно.

Снег выпадает в столице Ямала в первую неделю лета третий год подряд.