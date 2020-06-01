В Денвере десятки полицейских пострадали во время беспорядков

Десятки сотрудников полиции американского города Денвер пострадали в результате беспорядков, которые начались в США после гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук стражей порядка. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на начальника полиции Денвера Пола Пазена.

Он заявил, что имел ввиду офицеров полиции, которые пострадали в течение последних нескольких дней.

По словам Пазена, один правоохранитель все еще находится в больнице из-за травмы, которую тот получил из-за удара автомобилем.