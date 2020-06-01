В Чили число случаев коронавируса почти достигло 100 тысяч

Число случаев коронавируса нового типа в Чили увеличилось до 99 688. Об этом сообщает сайт Минздрава страны.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа в Чили выявлено 4830 новых случаев COVID-19, а также 57 летальных исходов от коронавируса.

Всего жертвами инфекции в стране стали 1054 человек. При этом излечились от коронавируса 42 727 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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