Вестибюли пяти станций метро Москвы возобновили работу

В московском метрополитене в понедельник, 1 июня, открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подземки столицы.

Как отмечается, в 5.30 возобновили работу вестибюли на следующих станциях: «Аннино» (выход № 1), «Кропоткинская» (выход № 2), «Ломоносовский проспект» (выходы № 5 и 6), «Парк культуры» Сокольнической линии (выход № 2), «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии (выход № 1).

При этом по-прежнему закрыты будут вестибюли 25 станций столичной подземки, где в настоящее время наблюдается низкий поток пассажиров.

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