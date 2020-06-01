Мэр Вашингтона объявила комендантский час и задействовала Нацгвардию

Мэр столицы США Вашингтона Мюриэл Боузер распорядилась ввести комендантский час и задействовать Национальную гвардию столичного округа Колумбия в связи с массовыми протестами и беспорядкам. Об этом говорится в сообщении офиса мэра в Twitter.

Так, комендантский час был объявлен по всей территории округа Колумбия с 23.00 в воскресенье до 06.00 в понедельник, 1 июня. Кроме того, Боузер задействовала Национальную гвардию для поддержки управления полиции города.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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