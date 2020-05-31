Чикаго задействует силы Нацгвардии

Силы Национальной гвардии США будут задействованы с Чикаго для поддержания порядка на фоне протестных акций, сообщила мэр города Лори Лайтфут на своей странице в Twitter.

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер по просьбе Лайтфут направил небольшой отряд Национальной гвардии в Чикаго для помощи местной полиции, написала глава города. По ее словам, в Чикаго также сохранятся комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени, он будет действовать до особого распоряжения.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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