Адвокат семьи Джорджа Флойда просит переквалифицировать обвинение экс-полицейскому

Адвокат семьи погибшего афроамериканца Джорджа Флойда Бенджамин Крамп заявил, что обвинения в адрес экс-полицейского Дерека Шовена должны быть переквалифицированы. Об этом сообщает CBS.

По словам юриста, Шовена должны судить за умышленное убийство.

Он отметил, что появившаяся в сети видеозапись с моментом задержания Флойда в Миннеаполисе и зафиксированные на ней переговоры стражей порядка свидетельствуют об этом.

Ранее бывший полицейский Миннеаполиса был взят под стражу. Ему были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (по неосторожности) и непредумышленном убийстве.

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