Адвокат семьи Джорджа Флойда просит переквалифицировать обвинение экс-полицейскому
Адвокат семьи погибшего афроамериканца Джорджа Флойда Бенджамин Крамп заявил, что обвинения в адрес экс-полицейского Дерека Шовена должны быть переквалифицированы. Об этом сообщает CBS.
По словам юриста, Шовена должны судить за умышленное убийство.
Он отметил, что появившаяся в сети видеозапись с моментом задержания Флойда в Миннеаполисе и зафиксированные на ней переговоры стражей порядка свидетельствуют об этом.
Ранее бывший полицейский Миннеаполиса был взят под стражу. Ему были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (по неосторожности) и непредумышленном убийстве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Семья Джорджа Флойда попросила переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
— Супруга обвиняемого в убийстве афроамериканца экс-полицейского подала на развод
— Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский взят под стражу