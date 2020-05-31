Соборную площадь Нотр-Дама открыли после пожара

Площадь перед Собором Парижской Богоматери открыта для посетителей спустя более чем год после пожара, сообщает BFMTV.

Посещение площади было запрещено из-за высокой концентрации свинца от расплавившихся при пожаре шпиля и кровли, указано в сообщении. Отмечается, что на данный момент ситуация не представляет опасности.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, он чуть не привел к полному обрушению храма. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

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