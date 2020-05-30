В Совфеде уточнили требования в новом КоАП по вакцинации

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас рассказал, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что штрафные санкции будут касаться только тех, кто находится в группе риска, например из-за профессии.

Сенатор добавил, что закон не требует поголовной вакцинации.

«Лично я буду против обязательной всеобщей вакцинации», — заключил Клишас.

Ранее сообщалось, что Минюст разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект нового КоАП, в котором значился штраф до 7 тысяч рублей для граждан из группы риска за отказ от обязательной вакцинации и медосмотров.

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