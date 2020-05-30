Летевший в Москву из Индии лайнер вернулся из-за выявления COVID-19 у пилота

Самолет авиакомпании Air India, который должен был забрать индийских граждан и для этого вылетел в Москву, вернулся обратно из-за того, что у одного из пилотов обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в руководстве авиакомпании.

Отмечается, что на борту самолета не было пассажиров. Он достиг воздушного пространства Узбекистана, когда стало известно, что у пилота положительный тест на инфекцию. Лайнеру приказали немедленно вернуться.

Известно, что весь экипаж по прибытии был направлен на карантин. В Москву для возвращения застрявших граждан Индии будет отправлен другой самолет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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