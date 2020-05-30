Роспотребнадзор уточнил действие штрафов за отказ от вакцинации в проекте нового КоАП

В Роспотребнадзоре разъяснили, что предлагаемые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки о штрафе граждан за отказ от вакцинации коснутся не всех, а только некоторых работников, для которых обязательна вакцинация в силу закона. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Минюст разместил на портале проектов нормативных правовых актов проект нового КоАП, в котором значился штраф до 7 тысяч рублей для граждан из группы риска за отказ от обязательной вакцинации и медосмотров.

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