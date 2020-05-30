СМИ: свыше 200 зданий разграбили в ходе беспорядков в Миннеаполисе

В американском городе Миннеаполис во время беспорядков были взломаны и разграблены или подверглись вандализму свыше 200 зданий и помещений. Об этом пишет газета Star Tribune.

Как сообщает издание, некоторые здания серьезно повреждены от затопления или от огня. При этом часть из них была полностью разрушена из-за пожаров.

Речь идет о супермаркетах, аптеках, магазинах, парикмахерских, автозаправках, автомастерских, ресторанах, уточняет издание.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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