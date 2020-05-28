В Алжире число заражений коронавирусом превысило девять тысяч

В Алжире число заражений за сутки увеличилось на 140, достигнув 8 997, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране от коронавируса скончались 630, выздоровели 5 277. До конца мая в Алжире действует карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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