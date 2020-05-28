В Подмосковье с 1 июня откроются МФЦ для физлиц

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) для физических лиц откроются в регионе с понедельника,1 июня.

Он упомянул, что МФЦ 25 мая возобновили свою работу для юридических лиц.

По словам чиновника, некоторые услуги можно предоставить в бумажном виде.

«Это услуги, их порядка 15-17, которые только в бумажном виде, например, паспорт поменять, важные справки получить или недвижимость зарегистрировать, к сожалению, все происходит в бумаге», — сказал Воробьев.

Ранее Подмосковье начало поэтапный выход из режима «безопасного поведения». С 18 мая в Московской области заработали стройки и предприятия промышленности.

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