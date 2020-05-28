Собянин: власти публикуют все данные о смертях от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города публикуют все данные о смертельных случаях от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все цифры по поводу таких случаев — «открытые».

Как отметил Собянин, столичные власти «ничего скрывать не собираются».

По последним данным, в Москве выявлено 173 тыс. случаев COVID-19, вылечилась 71 тыс., скончались 2254 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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