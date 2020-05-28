Абхазия оставит границы закрытыми из-за коронавируса до 15 июня

Глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна продлит закрытие границ и ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса до 15 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение продлить ограничительные меры и закрытие границ до 15 июня», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что на данный момент готовится распоряжение.

По последним данным, в Абхазии коронавирус выявлен у 28 человек, выздоровели 15. Скончалась одна пациентка в возрасте 95 лет.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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