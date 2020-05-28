Кремль не считает достоверными данные о высокой смертности медиков от COVID-19 в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Насколько мне известно, это не так», — сказал он.
Песков добавил, что правительство обязательно попросит Минздрав дать соответствующие объяснения.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что в России уровень смертности среди медиков якобы выше, чем в других странах.
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