Кремль не считает достоверными данные о высокой смертности медиков от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Насколько мне известно, это не так», — сказал он.

Песков добавил, что правительство обязательно попросит Минздрав дать соответствующие объяснения.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что в России уровень смертности среди медиков якобы выше, чем в других странах.

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