Германо-британская аэрокосмическая стартап-компания Hypersonica заявила об успешном испытании прототипа своей первой гиперзвуковой ракеты HS1. Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что запуск был осуществлен 3 февраля с территории космопорта Аннейа на севере Норвегии. В релизе компании уточняется, что Hypersonica создала прототип гиперзвуковой ракеты всего за девять месяцев и планирует начать серийные поставки HS1 к 2029 году.

В материале говорится, что ракета разогналась до скорости 6 Маха, или более чем 7,4 тыс. км/ч, и пролетела около 300 км.

Компания Hypersonica создана в 2023 году, ее штаб-квартира находится в Мюнхене, офис дочерней компании расположен в Лондоне.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог российского ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».