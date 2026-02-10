Писательницу признали виновной в сексуализации детей из-за романа о 18-летней девушке

Австралийский автор Лорен Мастроза признана виновной по обвинению в создании, хранении и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми из-за своей книги, опубликованной под псевдонимом Тори Вудс. Об этом сообщает «Би-би-си».

В марте прошлого года Мастроза разослала предварительный релиз своего романа 21 читателю. Текст вызвал возмущение у публики, чем привлек внимание полиции. Несмотря на то, что в центре сюжета — отношения 18‑летней Люси и 45‑летнего Артура, лучшего друга ее отца, читатели увидели в романе «сексуализацию детей».

На минувшем судебном заседании автор настаивала, что Люси в романе однозначно представлена как совершеннолетняя — есть указание возраста персонажа. Однако судья сочла это недостаточным, поскольку Люси использует в тексте детскую манеру речи, носит детскую одежду и ведет себя похожим образом.

«Читателю остается только описание, которое создает в его воображении визуальный образ взрослого мужчины, вступающего в сексуальную связь с маленьким ребенком», — резюмировала судья Бри Чишолм, ознакомившись с произведением.

Чишолм постановила признать Мастрозу виновной по трем пунктам обвинения и отстранить от должности маркетолога в христианской благотворительной организации BaptistCare. Судья заявила, что прочла всю книгу и сделала вывод, что разумный читатель сочтет произведение «несомненно оскорбительным».

Ранее стало известно, кто купил дом Уолтера Уайта.