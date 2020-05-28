В Роспотребнадзоре заявили о невозможности сдачи ЕГЭ дистанционно

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский завил, что технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате пока нет. Об этом он сообщил в эфире «Эха Москвы».

По его словам, на сегодняшний день отсутствует технология, которая позволила бы дистанционно провести такой же объективный экзамен в равных для всех условиях.

«К сожалению, это невозможно», — добавил Круглинский.

Ранее стало известно, что ЕГЭ школьники начнут сдавать 3 июля. Решение перенести сроки экзамена было принято из-за пандемии коронавируса.

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