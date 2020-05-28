Треть россиян намереваются пойти на концерты сразу после снятия ограничений

Треть зрителей (33%) готовы пойти на концерты в России сразу после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Государственного Кремлевского дворца (ГКД).

Как показало исследование, еще 17% заявили, что хотят начать посещать культурно- массовые мероприятия через полгода после снятия ограничений. Также 14% опрошенных собирались выждать месяц, после чего отправиться на концерты, и 10% готовы были к выходу в свет и посещению культурных мероприятий через одну или две недели. Кроме того, еще треть граждан ответили, что не знают, готовы ли они сразу пойти на концерты после смягчения режима самоизоляции.

Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте» с 4 по 27 мая. В нем поучаствовали более 3,5 тыс. человек.

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