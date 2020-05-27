Собянин: цифровые пропуска в Москве с 1 июня будут продлены автоматически
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переоформлять цифровые пропуска с 1 июня будет не нужно. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника.
«Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически», — говорится в настоящем указе.
По последним данным, в Москве выявлена 171 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 67 тыс. человек, скончались 2183 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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