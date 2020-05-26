Пашинян заявил, что в Армении началась вторая волна коронавируса
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Премьер-министр Армении заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, пишет «Интерфакс».
«В стране тяжелая ситуация. По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса», — сказал Пашинян.
Премьер добавил, что рост заболеваемости может быть связан с тем, что граждане не соблюдают предписанные правительством правила.
В Армении коронавирусом заразились 7 402, скончались 130 человек. До 13 июня в стране действует режим чрезвычайного положения, но при этом работают предприятия и общественный транспорт.
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