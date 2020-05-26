Тело мужчины обнаружили у здания УФСБ в Ярославле

В Ярославле на улице у здания управления ФСБ обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СУСК РФ по региону Евгения Сучкова.

«У здания УФСБ обнаружили тело мужчины», — сказал он.

Сучков отметил, что пока нет никакой дополнительной информации, на месте работают криминалисты.

Источник в экстренных службах заявил, что смерть не была насильственной. Предположительно, мужчина скончался после того, как почувствовал себя плохо.