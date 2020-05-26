Спасатели нашли тело трехлетнего ребенка в Оренбуржье

Тело трехлетнего ребенка спасатели обнаружили на берегу реки в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ОренСпас».

Отмечается, что мальчик пропал во время рыбалки с отцом и старшими детьми.

Его поисками занимались около 80 человек, в том числе спасатели, полицейские и добровольцы.

Известно, что ребенок утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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