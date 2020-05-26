Спасатели нашли тело трехлетнего ребенка в Оренбуржье
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Тело трехлетнего ребенка спасатели обнаружили на берегу реки в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ОренСпас».
Отмечается, что мальчик пропал во время рыбалки с отцом и старшими детьми.
Его поисками занимались около 80 человек, в том числе спасатели, полицейские и добровольцы.
Известно, что ребенок утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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