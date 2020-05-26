Кинотеатры откроют в Дубае с 27 мая

Экономическая деятельность возобновляется в эмирате Дубай ОАЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так бизнес, среди которого кинотеатры, а также спортзалы, могут возобновить работу, начиная со среды, 27 мая.

Однако предприятия просят соблюдать меры предосторожности и работать в период с 06.00 до 23.00.

Требования по соблюдению социальной дистанции, а также ношению масок в общественных местах продолжают действовать.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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