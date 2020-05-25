В Свердловской области из-за урагана остались без света 100 тысяч человек

Ураганный ветер оставил без электричества более 100 тыс. жителей Свердловской области, передает ТАСС слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий. Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру», — сказал губернатор.

Он добавил, что восстановлением объектов жилфонда и электрических коммуникаций будут заниматься управляющие компании и сотрудники муниципальных предприятий региона.

Ранее стало известно, что из-за штормового ветра в Екатеринбурге погибли три человека, количество пострадавших уточняется.

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