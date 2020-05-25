Министр здравоохранения Красноярского края заразился коронавирусом

Глава министерства здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции», — сказал Немик в видеообращении к жителям края.

Министр добавил, что лечится на дому, потому что заболевание протекает в легкой форме.

Ранее региональный минздрав сообщил, что Немик находится на двухнедельной самоизоляции, потому что у сотрудника министерства подтвердился коронавирус.

В Красноярском крае коронавирусом заразились 3 410, умерли 28, вылечились 710 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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