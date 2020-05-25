Захарова сообщила о возвращении россиян с Фиджи

Россияне, которые ранее не могли попасть домой с Фиджи, прибыли в воскресенье, 24 мая, в Москву вывозным рейсом. Они прилетели в российскую столицу с пересадками в Австралии и Италии вместе с соотечественниками из Рима.

Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что власти Фиджи не разрешили приземлиться российскому самолету, который должен был забрать россиян с острова.

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