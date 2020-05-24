Тело младенца в обувной коробке обнаружено в Подмосковье

В Подмосковье следователи начали проверку после обнаружения тела младенца в обувной коробке в мусорном контейнере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное ГСУ СК.

Тело новорожденного мальчика обнаружили 24 мая около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа.

В ходе проверки следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и найти мать ребенка.

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