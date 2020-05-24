Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил российских последователей ислама с Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил вклад мусульманской общины в России в «поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе», а также в укрепление института семьи и воспитание молодого поколения.
Путин также добавил, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции востребована гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства.
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