Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских последователей ислама с Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад мусульманской общины в России в «поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе», а также в укрепление института семьи и воспитание молодого поколения.

Путин также добавил, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции востребована гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства.

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