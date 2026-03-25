На Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто уклоняется от мобилизации, и теми, кто оказался на передовой. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на экспертов.

«Напряжение растет в семьях, в рабочих коллективах и в обществе», — говорится в публикации.

В издании указали, что растущий раскол между уклонистами и военнослужащими рискует привести к долгосрочному социальному кризису в стране уже после окончания боевых действий.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска на протяжении нескольких лет испытывают дефицит личного состава. По его словам, военнослужащие, находящиеся на фронте, устали, однако заменить их некем, поскольку проводимых ротаций недостаточно.

Зеленский сообщил, что ежемесячная мобилизация на Украине составляет около 30–34 тысяч человек, тогда как в России этот показатель примерно на 10 тысяч выше. Он также отметил, что из-за усталости личного состава моральный дух в войсках значительно снижается, назвав это понятным явлением.

До этого украинский лидер признавал, что именно из-за нехватки живой силы Киев «хочет» завершить боевые действия.

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».