Петербуржец молотком расколотил дверь квартиры соседа и не смог объяснить, зачем

В Петербурге росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который молотком и плоскогубцами повредил дверь соседней квартиры. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в многоэтажке на Беломорской улице, в правоохранительные органы обратился местный житель и сообщил, что сосед неадекватно себя ведет и бьет молотком по его входной двери.

Прибывший наряд Росгвардии застал дебошира с инструментами — он пытался вскрыть запертую металлическую дверь, повредив замок и ручку. Объяснить свои действия мужчина не смог. Ранее задержанный был судим за грабеж и хранение наркотиков, но оба раза освобождался от уголовной ответственности и проходил лечение в психиатрической клинике.

