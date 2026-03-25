Петербуржец молотком расколотил дверь квартиры соседа и не смог объяснить, зачем

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который молотком и плоскогубцами повредил дверь соседней квартиры. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в многоэтажке на Беломорской улице, в правоохранительные органы обратился местный житель и сообщил, что сосед неадекватно себя ведет и бьет молотком по его входной двери.

Прибывший наряд Росгвардии застал дебошира с инструментами — он пытался вскрыть запертую металлическую дверь, повредив замок и ручку. Объяснить свои действия мужчина не смог. Ранее задержанный был судим за грабеж и хранение наркотиков, но оба раза освобождался от уголовной ответственности и проходил лечение в психиатрической клинике.

До этого в Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок. Юноша раскладывал рекламу в почтовые ящики, когда к нему подошел мужчина в желтой футболке и спровоцировал драку. Он нанес оппоненту более 20 ударов кулаками, а затем достал нож и едва не устроил поножовщину. В ходе расследования выяснилось, что мужчина напал на несовершеннолетнего из-за надуманной обиды.

Ранее россиянин поссорился с соседом и избил его рулоном обоев.

 
