Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве задержан администратор крупнейшей международной хакерской площадки

Полиция задержала администратора хакерской площадки, на которой торгуют данными
Global Look Press

Сотрудники полиции задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую на протяжении четырех лет торговали персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в Max.

‍«Мои коллеги задержали администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок, через которую в течение четырех лет осуществлялась торговля похищенными базами персональных данных», — рассказала она.

По данным МВД, на платформе были опубликованы сотни миллионов учетных записей пользователей, корпоративные документы, реквизиты банковских счетов, логины и пароли. По словам Волк, более 147 тысяч пользователей форума могли незаконно покупать и продавать эти данные.

Отмечается, что в ходе обыска в жилище задержанного была изъята техника и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по частям 4 и 6 статьи 272.1 УК РФ (незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Ранее российский хакер получил тюремный срок в США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!