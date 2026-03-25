Российский борец получил золото чемпионата мира 2024 года

Борец Магомаев получил золото ЧМ-2024 после дисквалификации Кенчадзе
Российский борец вольного стиля Магомед Магомаев признан победителем чемпионата мира 2024 года после дисквалификации грузина Автандила Кенчадзе, сообщает ТАСС.

Магомаев проиграл Кенчадзе в финале чемпионата мира, но Кенчадзе дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и аннулировали его результаты.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российский дзюдоист стал победителем турнира Большого шлема.

 
