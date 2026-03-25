МВД сообщило о выдворении мигрантов из ДНР

В ДНР приняли решение о выдворении за пределы России 20 мигрантов, незаконно проживавших в республике. Об этом сообщило МВД ДНР в Telegram-канале.

В республике были проведены мероприятия по противодействию незаконной миграции. В результате этих действий силовики выявили 84 административных правонарушения в сфере миграции, в том числе 62 факта нарушения правил пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства.

«Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что также выявили в ходе рейдов 10 иностранцев, трудившихся незаконно. Их привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента).

20 марта правительство России поддержало законопроект, по которому иностранцев начнут выдворять из страны по еще 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, включая дискредитацию армии, распространение экстремистских материалов и нацистской символики.

Ранее Путин запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев.

 
