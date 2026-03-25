OpenAI расторгла сделку с Disney на $1 млрд

FT: OpenAI завершит сделку с Disney на $1 млрд и откажется от приложения Sora
Американская исследовательская компания OpenAI завершит сделку с медиакорпорацией Disney на $1 млрд и откажется от генератора ИИ-фото и видео Sora. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что это решение было принято менее чем через полгода после того, как компании заключили соглашение об инвестициях и лицензировании.

В декабре прошлого года Disney запланировала вложить $1 млрд в стартап стоимостью $730 млрд в обмен на разрешение своим персонажам появляться в Sora. Контракт охватывал свыше 200 персонажей Marvel, Pixar и Star Wars.

OpenAI и Disney рассчитывали, что зрители смогут увидеть первые видеоролики уже в начале 2026 года. Среди персонажей должны были появиться Микки Маус, Золушка, Симба, Муфаса, Лило и Стич, Дэдпул, Грут, Железный Человек и др. При этом соглашение не распространялось на использование внешности и голосов актеров корпорации.

Однако приложение Sora столкнулось с низким спросом и экономическим кризисом.

В Disney заявили, что уважают решение OpenAI выйти из бизнеса по созданию видео и перенаправить свои приоритеты в другое русло. При этом в корпорации заявили, что продолжат сотрудничать с платформами искусственного интеллекта, чтобы найти новые способы взаимодействия со зрителями.

Ранее OpenAI вела переговоры с Пентагоном о введении этических ограничений использования ChatGPT.

 
