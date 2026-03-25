Названа причина плохого самочувствия после утреннего кофе

Кофе сразу после пробуждения может ухудшать самочувствие, если предварительно не выпить стакан воды. Такая ошибка усиливает обезвоживание и влияет на естественные гормональные процессы, отвечающие за пробуждение организма. Об этом рассказала фармацевт Роджина Шамс Натери в комментарии для издания Daily Mirror.

По словам специалистки, многие люди начинают утро с чашки кофе, не восполняя потерю жидкости после сна. Это может приводить к головной боли, слабости и ощущению усталости. Эксперт пояснила, что утром в организме естественным образом повышается уровень гормона кортизол, который помогает выйти из состояния сна. Кофеин, поступающий в этот момент, может нарушать работу этого механизма.

Натери рекомендует сначала выпить стакан воды, чтобы восстановить водный баланс, а кофе пить позже — примерно через 60-90 минут после пробуждения. По ее словам, за это время гормональная система стабилизируется, и кофеин будет действовать более мягко и эффективно.

Фармацевт добавила, что на самочувствие утром влияют и другие привычки. Например, сладкий завтрак может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, а тренировки натощак иногда приводят к снижению запасов глюкозы и усилению стрессовой реакции организма.

Кроме того, эксперт не советует сразу после пробуждения проверять электронную почту или социальные сети. По ее словам, это может вызывать ранний выброс гормона дофамина, что повышает риск умственного переутомления в течение дня. Чтобы чувствовать себя бодрее, Натери рекомендует начинать утро неспешно.

Ранее исследование показало, что две-три чашки кофе в день могут снижать риск тревоги и депрессии.