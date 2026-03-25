Председатель Совфеда Матвиенко приехала в Курган с рабочим визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Курган с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в Telegram-канале.

«В программе поездки — посещение областной клинической больницы и встреча с проходящими лечение участниками СВО», — говорится в сообщении.

Кроме того, у Матвиенко запланирована встреча с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Вместе они посетят ключевые промышленные и социальные объекты, в частности, Курганский индустриальный парк и новую среднюю школу, построенную в областном центре в рамках национального проекта «Образование».

25 марта пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что в регионе ввели квоты на работу для ветеранов СВО.

В пресс-службе назвали главной целью закона оказание поддержки ветеранам СВО в более быстром поиске работы. Для ее достижения в регионе вводится новое правило: предприятия и организации, где работают 150 и более человек, должны будут выделять не менее 1% рабочих мест специально для этой категории граждан.

Ранее Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.